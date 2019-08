Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. August 2019

Heute: Es ist meist sonnig zum Start in die neue Woche mit Temperaturen bis zu 25 Grad. Dazu weht allerdings weiter in böiger Wind. Gegen Abend wird es zunehmend wolkiger. Es könnte auch Schauer geben.

Dienstag: Es wird zunehmend wolkiger. Am Dienstag sind Schauer und Gewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei nur noch 20 Grad.

Mittwoch: Wieder deutlich freundlicher. Zehn Sonnenstunden sind drin bei bis zu 23 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag sieht es aktuell nach einer Schlechtwetterfront über Hannover aus. Gewitter, Regen, Wind und so gut wie keine Sonne - so sehen die Aussichten aus. Maximaltemperaturen um 22 Grad.