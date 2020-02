Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Februar 2020

Heute: Relativ ruhig wird der Freitag. Nach einem verregneten Morgen, zeigt sich ab dem Nachmittag die Sonne. Genau das richtige Wetter, um entspannt ins Wochenende zu starten.

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: In Hannover kann sich morgens die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Werten von 4 Grad. Im Laufe des Mittags verdecken einzelne Wolken die Sonne und die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.

Sonntag: Morgens ist es regnerisch bei Temperaturen von 10 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages ist es am Nachmittag und am Abend bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht gibt es Regen bei Werten von 12 Grad.

Montag: Morgens ziehen Wolkenfelder durch und die Temperatur liegt bei 8 Grad. Am Mittag ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Höchstwerten von 10 Grad. Am Abend gibt es in Hannover einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.