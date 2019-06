Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Juni 2019

Heute: Am Freitag wird es richtig heiß in Hannover! Bestes Freibadwetter. Im Laufe des Tages kann das Thermometer auf bis zu 39 Grad klettern. Dazu scheint die Sonne, erst im Laufe des Nachmittags ziehen allmählich Wolken auf.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Am Sonnabend kann es am Vormittag Gewitter geben, in jedem Fall Regen. Gegen Mittag ist der Regen durchgezogen, aber es bleibt bewölkt. Erst am Nachmittag ist die Sonne wieder zu sehen. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Zusätzlich frischt der Wind auf.

Sonntag: Sonntag wird der deutlich schönere Tag vom Wochenende. Die Höchsttemperatur: 21 Grad. Allerdings ist es etwas windig.

Montag: Zum Beginn der neuen Woche klart der Himmel auf. Am Montag erwartet die Hannoveraner wieder strahlender Sonnenschein bei bis zu 25,8 Grad.