Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 15. Mai 2020

Heute: Der Start in den Freitag ist frisch. Bei 2 Grad am Morgen kann man schon fast wieder über Handschuhe nachdenken. Im anschließenden Tagesverlauf wird das Wetter einem Mai-Tag aber gerecht. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad in Hannover. Regen ist nicht in Sicht.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Sonnabend: Am Freitag wird es noch etwas wärmer. Bei Tiefstwerten von fünf Grad steigen die Temperaturen heute auf bis zu 16 Grad. Allerdings ist es überwiegend bewölkt.

Sonntag: Das Wochenende geht wolkig weiter, Regen fällt allerdings auch am Sonntag kaum. Dafür wird es windig. Das Thermometer steigt auf bis zu 18 Grad.

Montag: Noch schöner wird's zum Wochenstart. Am Montag winken bis zu 21 Grad. In den darauffolgenden Tagen setzt sich dann auch immer mehr wieder die Sonne gegen die Wolkendecke durch.