Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Mai 2020

Heute: Der Start ins Wochenende ist frisch. Bei 5 Grad am Morgen kann man schon fast wieder über Handschuhe nachdenken. Im anschließenden Tagesverlauf wird das Wetter einem Mai-Tag aber gerecht. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad in Hannover. Am späten Abend ist Regen möglich.

Drei-Tage-Prognose für Hannover