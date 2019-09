Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 17. September 2019

Heute: Es bleibt grau in Hannover, aber die Sonne lässt sich zwischendurch immer nur kurz blicken. Regnen soll es aber nicht. Am Nachmittag reicht es immerhin für 16 Grad, in der Nacht fällt das Thermometer auf 11 Grad. Dazu weht ein böiger Wind.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Auch am Mittwoch bleibt es voraussichtlich trocken. Die Sonne zeigt sich häufiger als am Dienstag und beschert Hannover bis zu 17 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturern auf 8 Grad ab.

Donnerstag: Am Donnerstag wird es frisch: Bei wolkenverhangenem Himmel werden es nicht mehr als 13 Grad. Leichter Regen ist möglich.

Freitag: Mit 18 Grad etwas wärmer aber weiter grau empfängt uns der Freitag. Erst am Abend lichtet sich die Wolkendecke nach und nach.