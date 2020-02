Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 18. Februar 2020

Heute: Der Dienstag in Hannover startet nass: Bis 10 Uhr ist der Regenschirm in Hannover ein ratsamer Begleiter - ansonsten dürfte der Start in den Tag ungemütlich werden, denn es regnet sich richtig ein. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Niedersachsen sogar vor Gewittern. Ab dem frühen Mittag legt sich der Niederschlag spätestens, erst am späten Abend soll es wieder regnen. Zwischendurch wird maximal 6 Grad warm.

<iframe width="100%" height="450" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=52.396&lon=9.734&zoom=8&level=surface&overlay=temp&menu=&message=true&marker=true&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=52.396&detailLon=9.734&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Auch am Mittwoch sind vor allem am Morgen Schauer möglich, dazu sind Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad für die Landeshauptstadt angekündigt.

Donnerstag: Der Folgetag verspricht wenig Besserung. Am Donnerstag erwarten Hannover ein wolkenverhandener Himmel und vereinzelte Regenschauer. Das Thermometer steigt auf maximal 9 Grad.

Freitag: Endlich Besserung ist erst am Freitag in Sicht. Der letzte Tag vor dem Wochenende kommt zwar überwiegend bewölkt daher, dafür bleibt es trocken. Und mit etwas Glück soll sich zwischendurch immer auch mal wieder die Sonne zeigen.