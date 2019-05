Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 18. Mai 2019

Heute: Die Hannoveraner erwartet ein sonniges Wochenende. Nur vereinzelte Wolken ziehen durch. Zugleich wird es wieder wärmer. Das Thermometer klettert heute auf bis zu 22 Grad. Perfekte Bedingungen für die vielen Veranstaltungen in Hannover.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonntag: Es wird sogar noch wärmer, sogar 23 Grad sind am Sonnabend drin. Die Sonne wird scheinen, allerdings werden die Wolken dichter. Abends kann es dann etwas regnen.

Montag: Die neue Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken, aus denen es immer mal wieder regnen kann. Am späten Nachmittag und Abend drohen sogar Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad.

Dienstag: Deutlich kälter wird es am Dienstag in Hannover. Höchstens 16 Grad sind möglich. Der Himmel bleibt den ganzen Tag bewölkt. Am Morgen ist auch Regen möglich.