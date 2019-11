Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 18. November 2019

Heute: Die neue Woche beginnt regnerisch, die Sonne wird den ganzen Tag nicht zu sehen sein. Und auch die Temperaturen sind novembertypisch: zwischen 4 und 6 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Anfangs noch Regen, später am Tag immer weniger Niederschlag. Am Abend lockert die Bewölkung etwas auf. Maximal 8 Grad sind am Dienstag drin. Aber es wird windig.

Mittwoch: Lichtblick zur Wochenmitte. Zumindest am Morgen ist die Sonne mal wieder zu sehen. Später zieht es sich zu, aber es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen bleiben aber einstellig.

Donnerstag: Auch der Donnerstag wird ein typischer Novemver-Tag – keine Sonne und ganz viele Wolken. Zumindest regnet es nicht. Es wird acht Grad warm.