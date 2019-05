Renommierte Pyrotechniker aus aller Welt treten an fünf Sommerabenden in den Herrenhäuser Gärten in Hannover mit spektakulären Feuerwerks-Choreografien gegeneinander an. Die Show ziehen jedes Mal Tausende Besucher an. Am Sonnabend ist Frankreich zum Auftakt an der Reihe. Alle Termine für die 29. Ausgabe des internationalen Wettbewerbs finden Sie hier.