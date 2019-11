Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 21. November 2019

Mittwoch: Der Donnerstag wird ein typischer November-Tag in Hannover – keine Sonne und ganz viele Wolken. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen sogar zeitweise unter den Gefrierpunkt. Also ziehen Sie sich warm an! Regnen soll es wahrscheinlich nicht. Erwartete Höchsttemperatur: 5 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Passend zum Wochenende klart es auf, die Sonne zeigt sich mehrere Stunden bei Höchstwerten von acht Grad.

Sonnabend: Am Wochenende frischt der Wind deutlich auf. Und mit 8 Grad wird es etwas wärmer als an den Vortagen. Regnen soll es nicht, doch der Himmel bleibt größtenteils bewölkt.

Sonntag: Bis zu 5 Grad und viele Wolken erwarten die Hannoveraner am Sonntag. Die Sonne bleibt voraussichtlich hinter den Wolken.