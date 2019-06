Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 23. Juni 2019

Heute: Jetzt geht es los mit sehr heißen Hochsommertagen. Heute und an den nächsten Tagen wird es so gut wie keine Bewölkung geben. Das Thermometer zeigt schon am Vormittag 25, 26 Grad an. Am späten Nachmittag klettert es auf 31 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Montag: Wie schon am Vortag erreichen wir 31 Grad. Und auch nachts bleibt es warm. Erst tief in der Nacht bewegen sich die Temperaturen knapp unter der 20-Grad-Marke.

Dienstag: Bei bis zu 33 Grad könnte am Dienstag ein Besuch am Badesee oder im Freibad gut tun.

Mittwoch: Vermutlich der heißeste Tag mit bis zu 35 Grad. Dazu auch eine tropische Nacht mit Tiefsttemperaturen von 21 Grad. Einige werden bei diesen Werten vermutlich Probleme haben, einen erholsamen Schlaf zu erleben.