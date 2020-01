Seit genau 100 Jahren gehört Linden zu Hannover - und ist heute der wohl umstrittenste Stadtteil. Die einen lieben es, die anderen spotten darüber. Aber ist Linden wirklich so anders als der Rest der Stadt? So viel jünger, bunter, vielseitiger? Testen Sie in unserem neuen Zahlenquiz, ob Sie sich gut auskennen - oder zu oft Gerüchten und Klischees auf den Leim gehen.