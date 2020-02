Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Februar 2020

Heute: Es wird turbulent, zumindest am Nachmittag, wenn noch einmal Sturmböen erwartet werden. Dazu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix bei milden 5 bis 8 Grad. In der Nacht gibt es Niederschlag, auch Schneeregen ist möglich.

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Mit etwas Schneeregen geht es in den Mittwoch, am Nachmittag könnte es sogar etwas Gewittern. Es bleibt windig bei 1 bis 5 Grad. In der Nacht könnte es Schneefall geben.

Donnerstag: Mit Temperaturen um 0 Grad fühlt sich er Donnerstagmorgen nach Winter an. Am Nachmittag und am Abend könnt Schneeregen in echten Schneefall übergehen. Ein ständiger Begleiter in dieser Woche: Der Wind.

Freitag: Ungemütlich, meist grau, mit etwas Niederschlag. Abends wieder Schneeregen möglich. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 6 Grad.