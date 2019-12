Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 25. Dezember 2019

Heute: Auch am ersten Weihnachtstag sieht es in Hannover nicht nach weißer Weihnacht aus, dafür gibt es am Morgen leichten Sprühregen und die Temperaturen erreichen bis zu 5 Grad. Es ist das perfekte Wetter, um den ersten Weihnachtstag mit den Liebsten im Warmen zu verbringen. Wir wünschen Ihnen wundervolle Weihnachten.

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Sie ahnen es sicher schon: Auch heute bleibt das Winterwetter aus. Dafür lässt sich die Sonne für einige Stunden blicken. Morgens hat sie jedoch gegen eine dichte Wolkendecke zu kämpfen, weshalb es erst zum Nachmittag etwas sonniger wird. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 6 Grad. Am zweiten Weihnachtstag können Sie unbeschwert einen Spaziergang mit Ihren Liebsten machen, ohne Regenschirm.

Freitag: Nun ist Weihnachten wieder vorbei: Dafür gibt es Sonne satt am Freitag bei Temperaturen von höchstens 4 Grad. Am Mittag wechseln sich Wolken und Sonne ab. Zum Abend bildet sich eine geschlossene Wolkendecke und die Temperaturen fallen auf 0 Grad.

Samstag: Was für ein Frühlingsmorgen, werden Sie sich denken wenn Sie den sonnigen und blauen Himmel erblicken. Auch wenn es sehr warm aussieht, die Temperatur liegt bei 0 Grad. Mittags ist es überwiegend dicht bewölkt bei Höchsttemperaturen bis zu 3° C. Abends stören in Hannover nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 2 und 3 Grad. Zeit, sich Gedanken um Silvester zu machen.