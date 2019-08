Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 27. August 2019

Heute: Es bleibt hochsommerlich: Auch am Dienstag wird in Hannover wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Die erwartete Höchsttemperatur: 31 Grad am frühen Nachmittag. Erst nach 18 Uhr kühlt es langsam ab. Selbst in der Nacht sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad.

Mittwoch: Ähnlich bleibt es auch am Mittwoch. Die erwartete Höchsttemperatur: 32 Grad.

Donnerstag: Erst am Donnerstag zeigen sich ein paar Wolken am Himmel. Mit erwartete Höchsttemperaturen um die 25 Grad wird es auch deutlich kühler. Auch Regen ist möglich. Der Wind frischt auf.

Freitag: Am Freitag klart es in Hannover wieder auf. Es bleibt mit 25 Grad angenehm warm.