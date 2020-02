Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. Februar 2020

Heute: Ungemütlich, meist grau, mit etwas Niederschlag. Abends ist wieder Schneeregen möglich. Mit etwas Glück ist am Morgen auch mal die Sonne zu sehen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 7 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Am Wochenende wird es etwas wärmer, allerdings auch nasser. Die Sonne wird nicht zu sehen sein. Höchsttemperatur: 13 Grad.

Sonntag: Kaum Änderungen am Sonntag: Es ist bewölkt, regnet allerdings nicht so viel wie am Sonnabend, ab und zu scheint auch mal die Sonne. Es wird bis zu 9 Grad warm.

Montag: Die neue Woche startet sonnig - und windig. Höchsttemperatur: 8 Grad.