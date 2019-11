Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 28. November 2019

Heute: Es wird kein schöner Tag: Es ist bewölkt und wird den ganzen Tag immer mal wieder regnen. Dazu kommt ein kräftiger, böiger Wind. Mit bis zu zehn Grad ist es recht mild.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Ab Freitag wird es wieder deutlich kälter in Hannover. Im Laufe des Tages sinken die Temperaturen stetig – bis ein Grad in der Nacht. Tagsüber kommt auch mal die Sonne raus. Regnen soll es nicht, aber bleibt windig. Am wärmsten ist es noch am Freitagmorgen mit 8 Grad.

Sonnabend: Ein ganz akzeptabler Start in das Wochenende: Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von sechs Grad.

Sonntag: Am ersten Advent gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter. Bei bewölktem Himmel sind nicht mehr als zwei Grad drin. Nachts kann es Nachtfrost geben.