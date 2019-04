Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 29. April 2019

Heute: Es bleibt ungemütlich in Hannover. Es bleibt bei Temperaturen von maximal 12 Grad den gesamten Tag bedeckt, am Nachmittag kommt noch Regen dazu. Zudem wird es in Böen windig.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Ein ganz anderes Bild am Dienstag. Die Hannoveraner können sich auf rund 13 Stunden Sonne freuen, hinzu kommen Temperaturen von maximal 18 Grad. Auch der Wind lässt nach.

Mittwoch: Ähnliches Bild am Mittwoch. Am Vormittag gibt es zwar noch einige Wolken, die sich am Mittag allerdings verziehen. Es bleibt mit 17 Grad mild.

Donnerstag: Auch am Donnerstag bleibt es weitgehend sonnig. Bei elf Sonnenstunden werden 17 bis 18 Grad erwartet.