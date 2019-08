Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 31. August 2019

Heute: Der vorerst letzte Sommertag steht den Hannoveranern bevor. Es werden noch einmal bis zu 32 Grad erwartet, zudem scheint die Sonne für rund elf Stunden. Auch in der Nacht sinken die Temperaturen lediglich auf 23 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonntag: Am Sonntag ist es dann mit dem Hochsommer vorbei: Den ganzen Tag ist es bewölkt, die Sonne wird kaum zu sehen sein. Die Temperaturen liegen nur noch bei maximal 21 Grad.

Montag: Ähnliches Bild am Montag: Bei maximal 21 Grad bleibt es weitgehend bewölkt. Lediglich in den Morgen- und Abendstunden zeigt sich die Sonne noch mal in ihrer ganzen Pracht.

Dienstag: Die Wolken werden am Dienstag noch dichter, die Sonne scheint lediglich für rund vier Stunden. Die Temperaturen sinken leicht auf maximal 20 Grad.