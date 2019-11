Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. November 2019

Heute: Die Woche geht geht grau weiter: Auch Regen ist an diesem Dienstag in Hannover möglich. Nur kurz lässt sich am Nachmittag zwischendurch auch mal die Sonne am Himmel blicken. Die erwartete Höchsttemperatur: 10 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Ein wenig kühler wird es am Mittwoch. Knapp 7 Grad und ein bewölkter Himmel erwarten die Hannoveraner zur Mitte der Woche. Immerhin: Nur am Vormittag soll es regnen, ansonsten bleibt es trocken.

Donnerstag: Die Temperatur steigt zwar deutlich an auf bis zu 11 Grad, besonders am Morgen müssen sich die Hannoveraner aber auf kühlere Temperaturen einstellen. Gegen 6 Uhr soll das Thermometer gerade mal 4 Grad anzeigen. Ansonsten ändert sich aber nicht viel – es bleibt grau und regnerisch.

Freitag: Es bleibt auch am Freitag in Hannover grau und regnerisch – und die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 9 Grad.