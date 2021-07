Hannover

Sowohl in der Stadt Hannover wie auch in den Umlandgemeinden lässt sich eine höhere Todesrate wegen der Corona-Pandemie nur schlecht nachweisen. Insgesamt sind zwar im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. Der Zusammenhang zum Virus ist aber nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint.

422 Todesfälle an oder mit Corona

In der Landeshauptstadt hat es im vergangenen Jahr 210 „Todesfälle an oder mit Corona“ gegeben, wie es in der Fachsprache heißt, im Umland waren es 212. Vor allem für die Umlandkommunen haben die Regionsstatistiker jetzt genau durchleuchtet, wie sich die Sterblichkeit entwickelt hat.

Demnach machen die nachgewiesenen Corona-Toten angesichts von insgesamt 7678 Gesamt-Todesfällen in den Umlandgemeinden „nur“ 2,8 Prozent aus. Um fast genau diese Zahl ist auch die gesamte Sterblichkeit gestiegen: 2019 hatte es 7427 Fälle gegeben.

Im Umland machen die Corona-Toten 2,8 Prozent aus

Allerdings sagt das wenig über die Gefährlichkeit des Virus aus. Denn letztlich weiß niemand, wie stark sich die heftigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens und in der Wirtschaft auf die Zahl der Toten und Langzeiterkrankten ausgewirkt haben.

Für eine bessere Datenbasis haben die Regionsstatistiker den Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2019 zum Vergleich herangezogen. Was sie erstaunt: Die Monate, in denen 2020 eine Übersterblichkeit nachweisbar ist, decken sich nur teilweise mit den Monaten, vor oder in denen es starkes Infektionsgeschehen gegeben hatte.

Übersterblichkeit auch vor der Epidemie

So ist etwa der Januar 2020 von einer deutlich höheren Sterbezahl gekennzeichnet – da aber war das Virus noch gar nicht in Deutschland angekommen. Auch im März sind deutlich höhere Zahlen feststellbar, da aber brach die Pandemie regional erst aus. Im weiteren Verlauf des Jahres decken sich dann die Übersterblichkeitsmonate mit den Zeiträumen, in denen wegen höherer Infektionszahlen eine höhere Sterberate anzunehmen wäre.

Mehrere Faktoren machen die gesamte Rechnung schwierig. So ist etwa wegen der Maskenpflicht die Grippesterblichkeit nahezu vollständig ausgefallen, es gab im Umland nur drei nachgewiesene Grippetote. Und auch die Zahl der Verkehrstoten war 2020 deutlich geringer als in den Vorjahren – vermutlich, weil viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben und deshalb weniger Autos auf den Straßen unterwegs waren. Ebenso spielen demografische Faktoren eine Rolle. Unterm Strich räumen die Statistikerinnen und Statistiker daher ein, dass eine Übersterblichkeit wegen Corona anhand der Zahlen nicht nachweisbar ist.

Von Conrad von Meding