Wenn Schwimmer in Badeseen oder Flüssen in Gefahr geraten, sind Polizisten oft als Erste vor Ort. Sie versuchen dann, so wie Anfang Juli im Sahlkamp, alles daran zu setzen, um die Betroffenen zu retten – und gehen ins Wasser. Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) mit Sitz in Hannover hatte am Mittwoch gemeinsam mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) ein Training am Maschsee geplant, um solche Einsätze in voller Montur zu proben.

Droht ein Mensch zu ertrinken, zählt für die Helfer jede Sekunde – auch für Polizisten. Oft bleibt keine Zeit, Teile der Ausrüstung oder der Uniform abzulegen. „Geht es nicht anders, müssen die Einsatzkräfte auch mal mit der Dienstwaffe ins Wasser“, sagt Ulf Maier. Er ist bei der ZPD Ausbilder für die Einsatzhundertschaften. Doch auch wenn sich die Helfer der schweren Uniformteile vor dem Retten entledigen konnten – leicht ist die Rettung eines Ertrinkenden trotzdem nicht. „Die Bewegungsfreiheit ist extrem eingeschränkt“, sagt einer der Kommissare, die an der Übung am Mittwoch teilgenommen haben. „Die restliche Uniform saugt sich mit der Zeit voll Wasser und erschwert das Schwimmen“, sagt ein anderer Polizist.

Die Polizisten übten unter fast schon realistischen Bedingungen mehrere Szenarien, die ihnen auch im Alltag begegnen können. Sie retteten eine Schwimmerin und brachten sie zu einem Boot. Sie kamen einem Stand-up-Paddler zu Hilfe, der ins Wasser gefallen war und noch an seinem Board festhing. Sie retteten auch eine Kollegin, die mit vollständiger Einsatzschutzkleidung, samt Helm und Schutzweste ins Wasser gefallen war. „Gerade in Gefahrensituationen im und am Wasser darf die Bevölkerung von ihrer Polizei zu Recht erwarten, dass wir alles tun, um Menschenleben zu retten“, sagt Ulf Maier.

24 Badetote in diesem Jahr in Niedersachsen

Die Zahlen der Badetoten in diesem Jahr zeigen, wie brisant die Lage derzeit ist. 192 Menschen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres in der Bundesrepublik in Gewässern ertrunken – 24 davon in Niedersachsen. „Wir steuern leider auf ein Rekordjahr zu“, sagt Torsten Heuer, der Bezirksleiter der DLRG im Stadtgebiet Hannover. Die Gründe dafür hat der Experte schnell ausgemacht. „Die Menschen gehen derzeit überall schwimmen, wo sie nur können“, sagt Heuer. Es seien zudem mehr Nichtschwimmer im Wasser. Insbesondere an den Badeseen würden die wegen Corona geltenden Abstände längst nicht mehr eingehalten. „Dazu kommt, dass viele betrunken ins Wasser gehen“, sagt Heuer.

Die Übung am Mittwoch könnte der Auftakt sein zu regelmäßigen Wasserrettungstrainings zwischen der Polizei und der DLRG. Derzeit üben die Einsatzkräfte im Rahmen ihrer normalen Ausbildung die Hilfeleistung im Wasser. „Unser Ziel ist es aber, dass wir eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der DLRG hinbekommen“, sagt Ulf Maier.

Von Tobias Morchner