Hannover

Üstra-Sprecher Udo Iwannek distanziert sich von einem Schreiben im Internet. Es schreibt ab Montagmorgen eine 3-G-Regelung für Fahrgäste bei der Üstra und bei Regiobus vor. „Wir warten auf die Corona-Verordnung des Landes“, erklärte der Pressesprecher. Solange sie nicht erschienen sei, bleibe alles wie gehabt. Das Auftauchen des Schreibens, das mit den Logos der beiden Verkehrsbetriebe versehen ist, kann der Üstra-Sprecher erklären. „Natürlich haben wir eine Presseerklärung vorbereitet und auch intern verteilt. Da war wohl jemand etwas voreilig und hat sie unautorisiert ins Netz gestellt.“

Die 3-G-Regelung in Bus und Bahn sieht vor, dass die Verkehrsbetriebe nur noch geimpfte, genesene oder getestete Bürger befördern darf. Iwannek weist auf ein Problem dieser Vorschrift hin: „Was heißt getestet? Einen Tag vorher oder eine Stunde vor Antritt der Fahrt?“

Sprecher Iwannek kündigte personelle Konsequenzen an, falls man den Mitarbeiter finden sollte, der die Presseerklärung bereits veröffentlicht hat.

Bei der Üstra rechnet man eventuell am Sonntag oder am Montag mit einer neuen Corona-Landesverordnung. „Sollte 3G kommen, dann werden wir das auch kontrollieren. Aber nur stichprobenartig, mehr ist nicht leistbar“, erklärte der Üstra-Sprecher am Sonntag.

Von Thomas Nagel