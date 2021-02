Wetter - Üstra, Bahn, Autos: So läuft der Verkehr in Hannover am Mittwoch

Langsam verbessert sich die Verkehrslage trotz des Winterwetters: Die Üstra startet am Mittwoch wieder ihre Busse, die ersten Fernbahnstrecken der Bahn werden bedient. Die meisten Ausfallstraßen in Hannover sind gut geräumt.