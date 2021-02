Hannover

Die Probleme des Stadtbahnverkehrs mit dem Winterwetter hören nicht auf. Am Mittwochmorgen musste die Üstra den Verkehr für alle Stadtbahnlinien einstellen – und das mit beginnendem Berufsverkehr.

Grund für die Probleme waren und sind Bodenplatten in den Fußgängerüberwegen an Stadtbahnhaltestellen. Durch die extreme Kälte werden die Platten nach oben gedrückt. Wo das passiert, besteht die Gefahr, dass die Bahnen gegen die Betonplatten fahren. Bereits am Montag waren davon die Linien 4 und 5 betroffen, der starke Frost hatte an den Übergängen Herrenhäuser Gärten, Jädekamp und Universität die Strecke unpassierbar gemacht. Am Nachmittag hatten dann Üstra-Mitarbeiter die Platten weggeräumt, die Bahnen konnten dort wieder fahren. Am Dienstag waren erneut mehrere Linien betroffen, und am Mittwoch berichtete die Bahn von „dutzenden Haltestellen“, an denen das Problem auftrete. Sicherheitshalber blieben dann erstmal alle Bahnen in den Depots.

Anzeige

Üstra kann Schäden erst einmal nur provisorisch beseitigen

„Unsere Mitarbeiter räumen dann die Platten so schnell wie möglich weg“, berichtet Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Problematisch sei, dass derzeit kaum Tiefbaufirmen zu bekommen seien, die diese Arbeiten erledigen könnten. Weil die Üstra auf eigenes Personal zurückgreifen müsse, könne es zu Verzögerungen kommen.

Wegen der Witterung können die Schäden also erst einmal nur provisorisch beseitigt werden. Das führt dann meist dazu, dass die betroffenen Überwege für Fußgänger gesperrt werden müssen. Dadurch müssen Fußgänger an einigen Haltestellen Umwege in Kauf nehmen. „Das lässt sich aber leider nicht vermeiden“, sagt Iwannek.

Auch in den kommenden Tagen könnte es auf den Stadtbahnstrecken immer wieder zu derartigen Problemen kommen. Denn die eisigen Temperaturen haben Hannover erst einmal im Griff.

Von Mathias Klein