Hannover

Entlang der Podbielskistraße bekommen die Stadtbahnlinien 3, 7 und 9 an diesem Wochenende neue Gleise. Deshalb ist der Verkehr zwischen den Haltestellen Lortzingstraße und Noltemeyerbrücke unterbrochen. Da die Arbeiten rechtzeitig zum Montag abgeschlossen sind, wird auch nachts durchgearbeitet – mit entsprechendem Lärm.

Die Streckensperrung gilt seit Freitag, 21 Uhr. Seitdem wird das alte Gleisbett aufgestemmt, die Schienen mit Schneidbrennern zerteilt und Metallüberreste unter mächtigem Funkensprühen abgeflext. Anschließend verlegen die Bauarbeiter die neuen Gleisabschnitte, damit die Stadtbahnen ab Montagmorgen wieder planmäßig rollen. Vor allem die Anwohner der Podbielskistraße brauchen angesichts des Arbeitslärms und blinkender Warnleuchten der Baufahrzeuge starke Nerven.

Busse zwischen Lortzingstraße und Noltemeyerbrücke

Üstra-Fahrgäste wiederum sollten Extra-Minuten einrechnen: Richtung Altwarmbüchen (Linie 3), Misburg (7) und Fasanenkrug (9) fahren die Stadtbahnen bis zur Lortzingstraße. Dort müssen Fahrgäste in Busse zur Noltemeyerbrücke umsteigen. Von da an geht es per Stadtbahn weiter zur jeweiligen Endhaltestelle. In den Gegenrichtungen nach Wettbergen (3 und 7) sowie Empelde (9) startet der Schienenersatzverkehr an der Klingerstraße und pendeln bis zur Lortzingstraße.

Schienenersatzverkehr bis Montagnacht

Die Busse starten laut Üstra bis 23 Uhr alle drei bis fünf Minuten. Ab dem dann folgenden 30-Minuten-Takt und im nächtlichen Sternverkehr werde der Anschluss zu den Stadtbahnen sichergestellt. An den Endpunkten Altwarmbüchen, Misburg und Fasanenkrug starten die Bahnen zudem außerhalb des regulären Zehn-Minuten-Taktes drei Minuten früher Richtung City, um die Anschlüsse zu gewährleisten. Der Schienenersatzverkehr bleibt bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag bestehen.

Von Peer Hellerling