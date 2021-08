Die Polizei Hannover hat die Ursache für den Großbrand im Busdepot der Üstra Anfang Juni geklärt: Ein technischer Defekt führte zum Millionenschaden. Doch damit endet die Spurensuche nicht, sondern fängt quasi erst richtig an. Noch immer ist offen, wo und weshalb das Feuer startete.

Bei dem Großbrand im Üstra-Depot am 5. Juni in Hannover-Mittelfeld gingen neun Busse in Flammen auf, darunter zwei Hybrid- und fünf reine E-Fahrzeuge. Quelle: Samantha Franson (Archiv)