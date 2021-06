Nach dem Brand auf dem Üstra-Depot in Hannover-Mitelfeld konnten bei den Laboruntersuchungen keine auffällige Schadstoffkonzentration in Rückständen festgestellt werden. Dennoch sind in Hannovers Süden auch Tage nach dem Feuer Überreste zu finden. Und einige Anwohner berichten von „gruseligen“ Szenen.