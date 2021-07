Hannover

Die drei großen Parteien in der Regionsversammlung, SPD, CDU und Grüne, fordern in ihrem Wahlprogramm ein 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Hannover, allerdings ist die Finanzierung ungeklärt. Die Region Hannover hat sich jedenfalls nicht als Modellkommune für ein solches Ticket beim Bund beworben.

Nach Schätzungen der Region zöge die Einführung eines solchen Tickets einen jährlichen Zuschussbedarf von 80 bis 90 Millionen Euro nach sich. Denn die Einnahmen aus dem Verkauf von Zeitkarten und anderen Fahrscheinen fehlten bei der Einführung eines 365-Euro-Tickets in der Kasse der Verkehrsunternehmen. Mit einem 365-Euro-Ticket könnten Kunden zum Preis von 365 Euro ein Jahr lang kostenlos Busse und Bahnen in der Region Hannover nutzen.

Region will „Sprinti“ ausweiten

Die Region hat zwar beim Bundesverkehrsministerium Projektpläne vorgestellt, aber nicht für ein 365-Euro-Ticket. Denn die Region will statt des neuen Tickets Anreize zum Umstieg auf Bus und Bahn mit einer neuen HannoverCard 50 schaffen. Sie ist vor allem für die Nahverkehrskunden gedacht, für die sich der Kauf einer Monatskarte nicht lohnt. Mit der HannoverCard 50 sollen sich Kunden Fahrkarten zum halben Preis kaufen können.

Außerdem beantragt die Region beim Bund Geld für den Fahrdienst „Sprinti“, um das Ruftaxi auf alle etwas weiter von Hannover entfernt liegenden Kommunen wie Wunstorf, Lehrte, Burgwedel oder Burgdorf auszuweiten. Seit Juni sind in Springe, Sehnde und in der Wedemark Kleinbusse unterwegs, die von den Bürger telefonisch oder per App bestellt werden können.

Sollte die Region als Modellprojekt ausgewählt werden, gäbe es aus dem Bundesprogramm maximal drei Jahre lang insgesamt 30 Millionen Euro. Das ist weit weniger als die 80 bis 90 Millionen Euro, die die Region bei Einführung eines 365-Euro-Tickets jedes Jahr als Zuschuss benötigen würde. Wie hoch die mögliche Zahl der zusätzlichen Fahrgäste wäre, ist unklar.

Verkehrsdezernent lehnt Pläne ab

Der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, lehnt das 365-Euro-Ticket ab. Aus seiner Sicht sind die Kosten zu hoch, zudem ließen sich nur wenige Neukunden gewinnen. In anderen Städten wie zum Beispiel Bonn habe sich gezeigt, dass das Ticket nur wenige neue Kunden in Busse und Bahnen gelockt habe.

Die Politik hält aber dennoch an den Plänen fest. Das Ticket werde ein Erfolg, wenn es Zuschüsse des Bundes gebe und die Qualität des Nahverkehrs, zum Beispiel durch zu volle Busse und Bahnen nicht leide, sagte CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Auch die SPD werde trotz anderer Auffassung des Verkehrsderzernten nicht daran rütteln, betont der Verkehrsxperte der Regionsfraktion, Frank Straßburger. Seiner Ansicht nach, werde es nach der Bundestagswahl im September neue Fördermöglichkeiten für solche Projekte geben.

Von Mathias Klein