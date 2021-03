Hannover

Auf dem Betriebshof Glocksee der Üstra wird von 2023 an gebaut. Weil Werkstatt, Waschhalle und Fahrdienstgebäude auf dem nördlichen Teil des Geländes an der Wilhelmshavener Straße baufällig sind, muss das Verkehrsunternehmen sie abreißen und durch Neubauten ersetzen. Außerdem ist die dort ansässige Leitstelle an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Die Gesamtkosten werden derzeit auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.

Alternative Standorte geprüft – und verworfen

Bereits im Jahr 1896 hatte die damalige Straßenbahn Hannover als Vorläuferin der Üstra ihren ersten Betriebshof auf dem Gelände in der Calenberger Neustadt errichtet. Der zentral im Schienennetz gelegene Standort gilt unter betriebstechnischen Gesichtspunkten als optimal. Deshalb hat die Üstra zwar zuletzt drei Alternativen für einen kompletten Neubau untersucht, diese dann aber verworfen. „Es wären auch höhere Kosten entstanden“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Die abrissreifen Gebäude stammen aus den Fünfzigerjahren, weisen erhebliche Schäden auf und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Betrieb mit Drei-Wagen-Zügen. Von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit kann auch keine Rede sein. Das gilt nicht für Hauptwerkstatt und Verwaltungsgebäude, die in den Neunzigerjahren errichtet wurden und von den jetzigen Plänen nicht betroffen sind.

Leitstelle wird hochgerüstet

Die Leitstelle dagegen braucht mehr Platz, weil sie perspektivisch für weitere Funktionen wie autonomes oder teilautonomes Fahren im Nahverkehr hochgerüstet werden soll. „Das Gesamtgelände werden wir aber nicht erweitern“, betont Iwannek. Aktuell befindet sich das Projekt in der Entwurfsplanung. Die gesamte Bauzeit wird mit fünf Jahren veranschlagt.

Zukunftsthema ist bei der Üstra auch ein weiterer Betriebshof, den sie wegen ihrer größer werdenden Stadtbahnflotte benötigt. „Bisher haben wir dafür aber noch keinen Standort“, sagt Iwannek.

Von Bernd Haase