Hannover

Bei Bauarbeiten an der Stockholmer Allee hat offenbar ein Bagger am Mittwochnachmittag eine Oberleitung der Stadtbahn abgerissen. Die Bahnen der Linie 6 stehen zwischen TiHo und Messe/Ost still, die Reparatur wird voraussichtlich bis in den Abend dauern. Die Üstra hat einen Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Von mic