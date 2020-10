Hannover

Den aktuellen Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst haben die Hannoveraner in der vergangenen Woche deutlich zu spüren bekommen – mit Warnstreiks unter anderem bei der Üstra, beim Klinikum Region Hannover, in den Bürgerämtern und Museen. Waren die Aktionen der Gewerkschaft Verdi gerechtfertigt? HAZ-Leser haben unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Und dabei drohen in der kommenden Woche bereits neue Streiks, etwa bei der Üstra, der Müllabfuhr – und den städtischen Kitas.

Lesen Sie auch: Neuer Streik – Dienstag bleiben Kitas dicht, Mittwoch stehen Busse und Bahnen still

Leser Udo Rademann aus der Wedemark: Auf Kosten von Unbeteiligten

Fällt Verdi nichts anderes ein, als jedes Mal die Üstra zu bestreiken? Haben die Verantwortlichen sich einmal überlegt, immer wieder – und das ist seit Jahren dasselbe Spiel – die gleichen Menschen zu nerven? Es ist ihr gutes Recht zu streiken, aber immer wieder Hannover ... Von den Folgen für die Unbeteiligten mal abgesehen: Schüler, die nicht zur Schule kommen, Menschen, die auf ärztliche Hilfe angewiesen sind und kein Auto haben, Beschäftigte, die nicht zur Arbeit kommen und vielleicht eine Abmahnung erhalten.

All dies ist meines Erachtens ein Grund, doch mal eine andere Stadt für diesen Zweck auszusuchen. Aber ich glaube, die Verantwortlichen gehen immer den einfachen Weg – zumal unser Landesvater ja mal gesagt hat: Die Hannoveraner verstehen das schon und nehmen es gelassen hin. Na denn. Udo Rademann, Wedemark

Leserin Carolin Weiden aus Hannover : Besser Personal einstellen

Wer einen sicheren Job hat, sollte damit zufrieden sein. Das klingt so lange gut, bis die eigene Stelle in eine „alternative Rechtsform“ umgewandelt und privatisiert wird, dann ist der Job auf einmal alles andere als sicher.

Im Sommer war der Oberbürgermeister noch voll des Lobes für seine Mitarbeiter, sie hätten in der Krise Außergewöhnliches geleistet, die Vorgänge in der Stadt am Leben gehalten, man würde gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und zum Dank für diese Arbeit weigert man sich jetzt, den Haustarifvertrag zu verlängern? Vielleicht sollte man, um die Arbeit „schneller und effizienter“ zu gestalten, erst einmal versuchen, genügend Personal einzustellen, bevor man gleich alles privatisiert. Carolin Weiden, Hannover

Leser Uwe Wötzel aus Hannover : Sturheit an anderer Stelle

Über lange Zeit wurden viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst, insbesondere in den Krankenhäusern, mit Beifall für ihren Einsatz in der Corona-Krise bedacht. Die Gegner von berechtigten Tarifforderungen sollen mal auf den Boden der Realität kommen.

Wenn in Zeiten der Corona-Krise in den Haushaltsplänen weiter Projekte zur Nato-Aufrüstung und für die geplante Anschaffung von 45 neuen Kampfjets für die in Deutschland gelagerten amerikanischen Atombomben viele Milliarden Euro vorgesehen sind, dann ist doch in der Rüstungspolitik und nicht bei Verdi ein „Übermaß an Sturheit“ zu beenden. Uwe Wötzel, Hannover

Leser Peter Julius Ekmedzic aus Hannover : Verantwortung auch gegenüber Bürgern

Eine Lohnanpassung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist aus Sicht der Gewerkschaft nachvollziehbar, mir fehlt allerdings das Verständnis in dieser für alle schwierigen Zeit, Bürgerämter und die Kfz-Zulassungsstelle zu schließen. Mir berichtete eine Familie, dass sie zwei Monate auf einen Termin für die Zulassung des Fahrzeuges gewartet hat und am Streiktag vor verschlossenen Türen bei der Zulassungsstelle stand. Der Vater bringt die Kinder in die Schule und Kita; die Mutter ist im mobilen Pflegedienst tätig und konnte das Fahrzeug nicht fahren, weil es – trotz Termin – nicht angemeldet werden konnte. Neuer Termin? Irgendwann. Die Familie ist verzweifelt.

Liebe Gewerkschaft, so geht das nicht in diesen schwierigen Zeiten. Ihr habt eine Verantwortung nicht nur gegenüber euren Mitgliedern, sondern auch gegenüber den Bürgern, die durch Steuern und Abgaben diesen Staat finanzieren. Diese so hängen zu lassen ist unsolidarisch. Peter Julius Ekmedzic, Hannover

