Am Mittwoch sollen erneut alle Bahnen und Busse der Üstra im Depot bleiben. Nur die Regiobus-Linien fahren. Zehntausende Pendler müssen auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Vor einer Woche hatte das im Berufsverkehr bereits zu erheblichen Behinderungen geführt – eine Geduldsprobe für Autofahrer.

Verdi-Tarifverhandlung - Üstra-Streik am Mittwoch in Hannover: Das müssen Sie wissen