Die Zeit der Dieselbusse bei der Üstra ist passé: Am Dienstag hat das Unternehmen in Hannover den Kaufvertrag über 48 Elektrofahrzeuge unterzeichnet und damit endgültig die Verkehrswende eingeleitet. Die ersten Modelle sollen Ende des Jahres eintreffen. Auch Moia und Enercity arbeiten an der E-Mobilität.