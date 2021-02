Hannover

So etwas, sagt ein Mitarbeiter der Instandhaltungsabteilung der Üstra, habe er in drei Jahrzehnten Tätigkeit noch nicht gesehen. Gemeint sind die Frostschäden, die seit Mittwochmorgen die Stadtbahnen der Üstra komplett ausgebremst haben. Frühestens Montag sollen sie wieder fahren können – zumindest auf einigen Streckenteilen.

Witterung erschwert die Reparatur

Rund 20 Instandhaltungsteams sind derzeit laut Üstra im Stadtbahnnetz unterwegs, das immerhin eine Gesamtlänge von 184 Kilometern hat. „Sie arbeiten bei schwierigsten Witterungsbedingungen vor Ort; dafür gebührt ihnen großer Dank“, sagt Denise Hain, Vorstandsmitglied für Betrieb und Personal bei dem Verkehrsunternehmen.

Es ist keine Tagesroutine, die die Mitarbeiter da gerade verrichten. „Vereinzelte Frostschäden gab es schon immer, aber noch nie so viele und kunterbunt verteilt im gesamten Netz“, erklärt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Die Schneemassen auf den Gleisen sind mittlerweile vielfach beseitigt, auch mit vereisten Weichen kommt das Unternehmen zurecht.

Aktuell ist kein sicheres Fahren möglich

Nachhaltige Probleme bereiten die Stellen, an denen Gehwegplatten aus Beton, aber auch Bitumen- und Asphaltpflasterungen an Straßenübergängen nach oben gedrückt worden sind. Sie stehen teilweise zentimeterhoch über den Gleisen und können von den Bahnen nicht mehr sicher überquert werden. „Für die Fahrer wäre das gar nicht sichtbar“, erklärt Iwannek.

Mitarbeiter der Instandhaltungsteams der Üstra verdeutlichen die Verwerfungen an den Schienen mit dem Zollstock. Quelle: Üstra

Mit der Ursachenforschung tut sich die Üstra einstweilen noch schwer. Zu den Rätseln gehört es, dass die Schäden sowohl an erst in jüngerer Vergangenheit gebauten Übergängen auftauchen als auch an solchen, die schon jahrzehntelang vorhanden sind. Vermutungen eines HAZ-Lesers, dass insbesondere Betonplatten im Umfeld von Hochbahnsteigen hochgedrückt worden sind, bestätigt die Üstra nicht. Es gebe keine entsprechenden Auffälligkeiten.

Zur Ursache gibt es bisher nur Vermutungen

„Eine umfassende Schadensanalyse wird erst nach Ende des Winterwetters möglich sein“, sagt Elke van Zadel, im Üstra-Vorstand zuständig für Technik und Infrastruktur. Immerhin gibt es erste Vermutungen. Weil es vor Einbruch des Winterwetters heftig geregnet hat, könnte an den Schadstellen Wasser in den Untergrund gelaufen sein, diesen gesättigt und sich bei Frosteinbruch dann ausgedehnt haben. Dieser Effekt drückte möglicherweise die Platten nach oben.

Eine zweite Theorie besagt, dass die Stadtbahnen beim Fahren Schnee unter die Gleisnebenanlagen gedrückt haben. „Möglich ist auch eine Kombination von beiden Ursachen“, sagt van Zadel. Offen bleibt vorerst, wie Wasser oder Schnee an die Stellen gelangt sind, wo sie nicht sein sollten. Pfusch am Bau schließt die Üstra jedenfalls bislang aus.

Hannovers Stadtbahn hat ein Spezialproblem

Hannover ist beileibe nicht die einzige Stadt, in denen Stadtbahnen wegen des Wintereinbruchs nicht fahren können. In Leipzig und Braunschweig etwa war das zunächst ebenfalls flächendeckend der Fall, in beiden Städten konnten am Donnerstag aber zumindest einzelne Abschnitte wieder in Betrieb gehen. „Wir streben an, bis Sonntag wieder fahren zu können, eventuell auch früher“, sagt Hans-Heinrich Sellmann, Sprecher der Verkehrsbetriebe in Bielefeld.

Dass sich Asphaltpflaster oder Betonplatten hochgedrückt haben, ist laut Sellmann in Bielefeld nicht vorgekommen. Gleiches gilt für Braunschweig und Leipzig, und auch beim Dachverband der Verkehrsunternehmen VDV kennt man keinen vergleichbaren Fall. Hannover scheint das Phänomen nach derzeitigem Kenntnisstand exklusiv zu haben, was auch Iwannek bestätigt und was die Ergründung dessen, was da schief gelaufen ist, nicht einfacher macht.

Neubeginn auf einzelnen Streckenabschnitten

Wann überhaupt wieder Stadtbahnen fahren können, hängt vom Wetter ab und vor allem davon, wie die Instandhaltungstrupps voran kommen. Am Montag, so hofft man bei Üstra, wird es soweit sein. Ziel sei es jedenfalls, zu Beginn der neuen Woche wenigstens einige Streckenäste wieder in Betrieb nehmen zu können.

Überall sind Mitarbeiter im Einsatz und schaufeln Schnee und Eis weg. Quelle: Christian Behrens

„Einstweilen bitten wir unsere Fahrgäste, auf geeignete Busverbindungen auszuweichen“, teilt die Üstra mit. Dazu zählten insbesondere die sogenannten Sprinterlinien, die Hannovers City mit dem Umland verbinden. Außerdem will das Verkehrsunternehmen gemeinsam mit der Regiobus einige zusätzliche Verbindungen in der Landeshauptstadt einrichten. Welche das sind, soll am Freitag bekannt gegeben werden. Fest steht bereits, dass eine zusätzliche Busverbindung von Gleidingen über Laatzen nach Hannover führen soll.

Busse können den Ausfall der Bahnen nicht kompensieren

An normalen Werktagen zählt die Üstra zwischen 450.000 und 500.000 Fahrgäste in den Stadtbahnen. Derzeit sind es zwar, bedingt durch Corona, merkbar weniger, aber selbst zusätzlicher Busverkehr wird den Ausfall der Schienenfahrzeuge in den kommenden Tagen nicht kompensieren können.

„Ein flächendeckender Schienenersatzverkehr ist unmöglich“, betont Iwannek. Für die Üstra seien täglich 300 Stadtbahnwagen im Einsatz. Um sie zu ersetzen, bräuchte man nach Angaben des Üstra-Sprechers theoretisch 900 Busse. „Dafür haben wir weder die nötigen Fahrzeuge noch ausreichend Fahrer“, erklärt er. Eine weitere Schwierigkeit bestehe darin, dass nicht alle Straßen für die Busse passierbar seien – nicht zuletzt auch wegen des derzeit nach wie vor vorhandenen Schnees.

Üstra-Fahrgäste brauchen also einstweilen Geduld – und müssen hoffen, dass die Instandhaltungstrupps am Montag wieder zumindest teilweise für befahrbare Gleise sorgen können.

Von Bernd Haase