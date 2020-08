Hannover

Seit Anfang August ist einer der beiden Aufzüge in der Stadtbahnstation am Steintor defekt – am kommenden Freitag, 28. August, soll er nun wieder in Betrieb genommen werden, wie die Üstra auf Anfrage mitteilt. „Die Fahrgäste konnten aber während der ganzen Zeit immer auf den zweiten Aufzug ausweichen“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz.

Deutlich länger müssen die Üstra-Kunden schon auf die Reparatur einer Rolltreppe warten, die sich in der Steintor-Station auf der Verteilerebene zur Langen Laube befindet: Seit fast vier Monaten ist diese außer Betrieb. Die Kette, die die Stufen in Bewegung setzt, sei defekt, erklärt Raddatz. Allein die Lieferzeit für das Ersatzteil betrage zwölf Wochen. Am Freitag, 4. September, soll die Rolltreppe wieder einsatzbereit sein. Laut der Üstra-Sprecherin gibt es in der Stadtbahnstation noch vier weitere Rolltreppen, die alle in Betrieb seien.

Informationen im Internet

Die Üstra informiert über Reparaturarbeiten an Aufzügen und Rolltreppen auch im Internet.

Von Juliane Kaune