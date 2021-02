Hannover

Bis vergangene Woche waren die Fachleute noch damit beschäftigt, die Stadtbahnen in Hannover nach den Schneewirren überhaupt wieder zum Fahren zu bekommen. Am Dienstag hat die für die Anlagen der Üstra zuständige Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region ihre Bau- und Sanierungspläne für dieses Jahr vorgestellt. Verlängerungsstrecke nach Hemmingen, weitere Hochbahnsteige, Gleissanierung oder Gleisüberfahrungen – insgesamt 31 größere Baustellen plant die Infra für das laufende Jahr. Das gesamte Investitionsvolumen liegt nach Angaben von Geschäftsführer Christian Weske bei knapp 51 Millionen Euro; aufgeteilt in 29,6 Millionen Euro für Neubaumaßnahmen und 21,3 Millionen Euro für den Ersatz bestehender Anlagen.

Winterschäden: Reicht der Kostenpuffer?

Nicht enthalten in der Kalkulation sind Kosten für die Beseitigung der umfangreichen Winterschäden im Stadtbahnnetz der Üstra. „Wir haben für Unvorhergesehenes generell einen finanziellen Puffer von einer Million Euro“, sagt Weske. Er erwartet derzeit, dass dies ausreicht. Sollte es nicht so sein, müsse man im Haushaltsplan nachsteuern und eventuell kleinere Maßnahmen verschieben. „Größere Risiken liegen derzeit bei möglichen Bombenfunden während der Arbeiten und bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie“, erklärt Infra-Prokurist Martin Vey.

Das sind die wichtigsten Baustellen:

Neubaustrecke nach Hemmingen: Inklusive einhergehender Straßenbauten wird seit 2016 an der 3,3 Kilometer langen Verlängerung der Strecke von Ricklingen nach Hemmingen gearbeitet; das Gesamtprojekt kostet 62 Millionen Euro und soll Ende 2023 betriebsreif sein. In diesem Jahr laufen weitere Bauarbeiten an Straßen und Gleisen in Ricklingen, wo die Infra auch erste Fertigteile für Hochbahnsteige aufstellen lässt. In Hemmingen wird von der Saarstraße aus Richtung Süden sowie an der künftigen Endhaltestelle gebaut.

Der umstrittene Bau der Hochbahnsteige auf der Limmerstraße beginnt im Mai. Quelle: Katrin Kutter

Baubeginn in Linden: Der barrierefreie Ausbau der oberirdischen Strecke an der Limmerstraße war und ist Zankapfel – jetzt soll es losgehen. „Wir erwarten den Planfeststellungsbeschluss für den Hochbahnsteig Ungerstraße und wollen im Mai mit Leitungsarbeiten beginnen“, kündigt Vey an. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 vorgesehen.

Kompliziertes an der Glocksee: Der Umbau des Gleisdreiecks vor dem Üstra-Betriebshof nebst Neubau eines Hochbahnsteiges ist ebenfalls ein Langzeitprojekt, weil viele Leitungen zu verlegen sind und weil es Verzögerungen wegen Corona gab. In den Sommerferien muss die Strecke dort gesperrt werden. „Die Zufahrt zum Betriebshof bleibt offen, sonst liegt der Bahnverkehr lahm“, erklärt Vey. Angepeilter Fertigstellungstermin ist auch hier Ende 2023.

Hochbetrieb in Badenstedt: Die Infra baut zum einen den 500 Meter langen Streckenabschnitt in der Badenstedter Straße zwischen Körtingsdorfer Weg und Soltekampe aus, zum anderen unternimmt sie Gleis- und Straßenbau in der Empelder Straße und errichtet dort drei Hochbahnsteige. Derjenige an der Hermann-Ehlers-Allee soll Ende des Jahres fertig sein, diejenigen an der Riechersstraße und am Safariweg im Frühjahr 2023. Verkehrsbehinderungen gibt es vor allem im kommenden Jahr.

Der Hochbahnsteig in Bothfeld bringt erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Quelle: Nancy Heusel

Vollsperrung in Bothfeld: Für den Bau des Hochbahnsteiges Bothfeld ist die Kugelfangtrift schon Einbahnstraße. In den Sommerferien wird es noch komplizierter: Die Kreuzung Kugelfangtrift/Sutelstraße wird für sechs Wochen für Autos komplett gesperrt. Im Frühjahr 2022 soll der Hochbahnsteig fertig sein. Schneller geht es beim Hochbahnsteig Kurze-Kamp-Straße: Baubeginn im März, Inbetriebnahme Ende des Jahres.

Neue Gleise in Kleefeld: Der 700 Meter lange Abschnitt auf der Kirchröder Straße zwischen der Haltestelle Uhlhornstraße und der Überfahrt zur Karl-Wiechert-Allee ist abgefahren. Für den Gleisaustausch wird die Kirchröder Straße für Autos von Ende Juni an für vier Monate stadteinwärts gesperrt, es wird eine weiträumige Umleitung geben. Stadtbahnen können insgesamt viermal nicht verkehren – dreimal an Wochenenden, einmal für acht Tage in den Sommerferien. Derartige Verkehrsbehinderungen kennen die Kleefelder schon vom Gleisaustausch im Bereich Pferdeturm.

Bogen zur Freundallee: Ebenfalls austauschen lässt die Infra die Gleise im Bogen zwischen Freundallee und Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Bult. Dadurch gibt es im Sommer Behinderungen für den Autoverkehr.

Die Infra wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Eine der Hauptbeschäftigungen in dieser Zeit war der Bau von Hochbahnsteigen. „Aktuell ist Hannovers Stadtbahnnetz zu 81 Prozent barrierefrei“, sagt Weske. Vollzug will die Infra spätestens im Jahr 2030 melden.

Von Bernd Haase