Hannover

Die Üstra hat im Geschäftsjahr 2020 ein Defizit in Höhe von 52,8 Millionen Euro verbucht. Wie aus der am Freitag vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresbilanz hervorgeht, liegt das Minus damit lediglich um 3 Millionen Euro höher als ursprünglich kalkuliert. Dieser Plan wurde allerdings vor Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt.

Im Jahresverlauf waren Befürchtungen aufgekommen, das Defizit könne bei der Üstra auf 100 Millionen Euro anschwellen. Dass es so nicht gekommen ist, liegt nicht zuletzt am sogenannten ÖPNV-Rettungsschirm, den Bund und Land für die notleidenden Verkehrsunternehmen aufgespannt haben. Aus diesem Topf hat die Üstra 27,9 Millionen Euro erhalten.

36 Prozent weniger Fahrgäste

Corona hat trotzdem deutliche Spuren hinterlassen. Eingeschränkter Schulbetrieb, Geschäftsschließungen und fehlende Freizeitangebote haben dazu geführt, dass die Üstra nur rund 110 Millionen Fahrgäste in ihren Bussen und Bahnen zählte. Im Jahr zuvor waren es noch 171,8 Millionen; der Rückgang liegt damit bei 36 Prozent. Durchgeschlagen hat dabei vor allem der erste Teil-Lockdown im Frühjahr 2020. Zuletzt ist der Wert wieder gestiegen und liegt aktuell bei etwa 50 Prozent des außerhalb von Pandemie-Zeiten üblichen Fahrgastaufkommens. „Mit einer Normalisierung rechnen wir erst für das Jahr 2023“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Ulf-Birger Franz.

Als Folge hat das Verkehrsunternehmen 131,8 Millionen Euro aus dem Fahrscheinverkauf eingenommen. Obwohl die Fahrpreise zu Jahresbeginn gestiegen waren, sind das 40,2 Millionen Euro weniger als 2019. Beim Personal hat die Üstra binnen zwölf Monaten leicht um 53 auf 2068 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugelegt. Ausdrückliches Ziel ist es, in Zukunft den Frauenanteil zu steigern. Er liegt derzeit bei knapp 21 Prozent.

Investitionsprogramm bleibt bestehen

Keine Abstriche hat die Üstra bei ihrem Investitionsprogramm gemacht. 41,6 Millionen Euro gab sie aus – vor allem für Elektrobusse und den Ausbau der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur. Das Volumen soll sich noch steigern, in den kommenden fünf Jahren sind rund 470 Millionen Euro eingeplant. Zum Programm zählen unter anderem die Beschaffung neuer Stadtbahnen sowie die Sanierung des Betriebshofs an der Glocksee.

Wie sich das laufende Jahr finanziell gestaltet, ist offen. „Es hängt davon ab, ob es wieder einen Rettungsschirm gibt. Das ist noch nicht entschieden“, sagt Franz. Ohne weitere Hilfen könne das Defizit 80 Millionen Euro erreichen.

Weitere grüne Bahnen bleiben im Betrieb

Laut Franz steht das Unternehmen vor einer weiteren Herausforderung: „Vor Corona waren Busse und Bahnen vor allem zu Stoßzeiten komplett voll. Das werden die Menschen künftig unter dem Eindruck der Geschehnisse und Regeln in der Pandemie nicht mehr akzeptieren.“ Die Üstra brauche also höhere Kapazitäten. Längerfristig sei das durch die Vergrößerung der Bahn- und Busflotten ohnehin vorgesehen. Kurzfristig hat der Aufsichtsrat laut Franz am Freitag entschieden, weitere 13 der grünen Stadtbahnen nicht abzugeben, sondern zu modernisieren und im Fuhrpark zu behalten.

Von Bernd Haase