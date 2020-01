Die CDU ist mit einem Antrag für Alkoholverbote auf dem Platz der Begegnung und an Meyers Garten in Misburg im Bezirksrat gescheitert. Sicherheit und Sauberkeit seien durch Alkohol konsumierende Gruppen beeinträchtigt, meinen die Christdemokraten. Die Polizei betrachtet die Situation an den beiden Orten als „stadtbildtypisch“.