Üstra lässt frauenfeindliche Plakate für TV-Show abhängen

Plakate für eine neue Show des Streaminganbieters Joyn hat in den vergangenen Tagen in Hannover für Diskussionen gesorgt. Die Werbung für die Sendung „M.O.M. – Milf oder Missy“ der Onlineplattform der TV-Sender Pro Sieben und Sat 1 war vor allem an Bushaltestellen und auf Plakatwänden der Üstra zu finden. Die Grünen haben sich deshalb an das Unternehmen gewandt. Dort ist jetzt eine Entscheidung gefallen: Die frauenverachtenden Plakate werden mit sofortiger Wirkung entfernt.

„Diskriminierend und sexistisch“

„Freitags ist Milf Time“, war zum Beispiel auf einem Aushang an der Üstra-Haltestelle Roderbruch zu lesen. Das Wort Milf ist eine Abkürzung für den englischen Ausdruck „Mother I’d like to fuck“. In der Sendung, einer Art Datingshow, die bereits seit dem 8. Mai läuft, sollen sich ein älterer Mann und ein jüngerer Mann zwischen sieben jüngeren und sieben älteren Frauen je eine auswählen. „Die Plakate zu der Sendung sind diskriminierend und sexistisch“, sagt Swantje Michaelsen. Sie sitzt für die Grünen in der Regionsversammlung und hatte die E-Mail an die Üstra zu den Plakaten verfasst.

Das Unternehmen schaltete sofort den Ethik-Rat ein. Das Gremium sprach sich ebenfalls dafür aus, die Plakate so schnell wie möglich entfernen zu lassen. „Die Üstra hat toll und schnell reagiert“, sagt Michaelsen. An der Entscheidung, die Plakate in Hannover zu zeigen, war das Unternehmen nicht beteiligt. Die Vermarktung für die Werbeflächen geschieht bundesweit. Der Vorstand der Üstra wird nicht automatisch über jede Kampagne an den Haltestellen informiert.

Knapp 2500 Unterschriften gegen die Show

Auch die Grüne Jugend in Hannover begrüßte den Entschluss der Üstra. „Auf den Plakaten werden Frauen ausschließlich als Sexobjekte dargestellt, wir sind froh, dass sich das Unternehmen dazu entschlossen hat, solche Formate nicht zu unterstützen“, sagt Julian Mensak, der Sprecher der Gruppe. Im Internet regt sich ebenfalls Protest gegen die Show des Streaminganbieters. Auf dem Online-Portal change.org ist vor fünf Tagen eine Unterschriftenaktion gegen die Sendung gestartet worden. Inzwischen haben die Liste dort bereits 2500 Menschen unterzeichnet. „Trotz der Proteste und Aktionen wird die Sendung zwar weiterhin zu sehen sein, es ist aber gut, dass Hannover und die Üstra jetzt ein Zeichen setzten“, sagt Swantje Michaelsen.

Von Tobias Morchner