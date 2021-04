Hannover

​Warum genau sich die damalige Actien-Gesellschaft Straßenbahn Hannover Ende des 19. Jahrhunderts dazu entschied, das Gelände an der Glocksee in der Calenberger Neustadt zur Zentrale für den elektrischen Straßen- und späteren Stadtbahnverkehr zu entwickeln, lässt sich nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen. „Die zentrale Lage dürfte eine Rolle gespielt haben, außerdem waren die Grundstücke zu bekommen“, sagt der Journalist und Üstra-Chronist Achim Uhlenhut. Er bezeichnet die Glocksee als „Keimzelle und Herzkammer“ des Üstra-Bahnverkehrs. Jetzt stehen dort einmal mehr Eingriffe an. Die Üstra will für rund 100 Millionen Euro in die Jahre gekommene Gebäude abreißen und ersetzen.

Einst stand ein Kraftwerk auf dem Gelände

Bereits um das Jahr 1890 herum entstanden erste Pferdeställe, Wagenremisen und Werkstätten am Bahnhof Ihmestraße, wie das Gelände damals offiziell hieß. 1893 nahm die Straßenbahn dort längst nicht mehr existierendes Dampfkraftwerk in Betrieb, man erzeugte noch eigenen Strom. Von 1897 bis 1967 war die Glocksee – ihr Name geht auf ein im Mittelalter als Weidegebiet benutztes Flurstück namens Klocse zurück – auf Unternehmenssitz der Gesellschaft und späteren Üstra.

„Auf dem Betriebshof waren von Anfang an die Ausbildungswerkstatt für sämtliche gewerblichen Berufe vom Schlosser bis zum Elektriker sowie die Hauptwerkstatt und sind es bis heute“, sagt Uhlenhut. Damit spielte die Glocksee die Hauptrolle bei dem Unterfangen, den Bahnverkehr in Hannover nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Gang zu bringen. „Die Zerstörungen dort hielten sich im Gegensatz zu denjenigen auf anderen Betriebshöfen in Grenzen“, erklärt Uhlenhut.

Bastelarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Was aber in Trümmern lag, war der damalige Fuhrpark. Um die Flotte mit ihren Bussen und Bahnen trotz Materialmangels wieder auf Schienen und Straßen zu bekommen, mussten die Mitarbeiter aus allem, was nicht komplett schrottreif war, Einzelteile ausbauen und zu neuen Fahrzeugen zusammensetzen. Auf einem Foto aus dem April 1949 ist ein geschmückter Jubiläumswagen zu sehen – er war der 200., der nach erfolgreicher Reparatur wieder in den Betrieb genommen werden konnte.

Umbauten hat es auf dem Gelände schon häufiger gegeben – „es war fast immer etwas im Gange“, schreibt Horst Moch, der ebenfalls eine Üstra-Chronik vorgelegt hat. 1957 entstand die große Abstellanlage, die benötigt wurde, weil Hannovers Bahnen schon zu dieser Zeit mehr und länger wurden. Mehr als fünf Kilometer Gleise und 55 Weichen wurden gelegt. 1987 begann eine Umgestaltung des gesamten Komplexes der Hauptwerkstatt.

Nicht alles wurde seinerzeit angefasst. Betriebswerkstatt, Waschhalle und Fahrdienstgebäude auf dem nördlichen Teil des Geländes an der Wilhelmshavener Straße sind überwiegend mehr als 60 Jahre alt. „Sie weisen erhebliche Schäden auf und entsprechen auch nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Stadtbahnbetrieb mit Drei-Wagen-Zügen“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Dazu kommt, dass die seit der Expo auf dem Glocksee-Gelände angesiedelte und als integrierte Verkehrsmanagementzentrale eingerichtete Leitstelle mehr Platz benötigt.

Gelände wird nicht erweitert

Als Ersatz plant die Üstra nun einen Neubau, der im unteren Teil Werkstatt und Waschhalle und im oberen Verwaltungsräume sowie die Leitstelle beherbergen soll. Damit schafft die Üstra auch mehr Platz auf dem Freigelände, den sie benötigt, weil die Gesamtanlage nicht erweitert werden kann. Zurzeit läuft die Entwurfsplanung. Geht alles nach Plan, beginnt 2023 die Bauphase, deren Dauer fünf Jahre betragen wird.

Im Vorlauf hatte die Üstra auch untersuchen lassen, ob sie die Glocksee verlassen und einen Alternativstandort beziehen sollte. „Das hätte aber verkehrstechnisch erhebliche Nachteile gebracht, weil mehr Leerfahrten notwendig geworden wären. Außerdem würde ein Wechsel höhere Kosten verursachen“, erklärt Iwannek. Die Herzkammer des hannoverschen Stadtbahnverkehrs bleibt also mindestens für viele weitere Jahrzehnte dort, wo sie schon immer zu finden war.

Bernd Haase