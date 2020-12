Hannover

Die Busse und Bahnen der Üstra und von Regiobus in Hannover sind wegen der Corona-Pandemie leerer als üblich. Ab Mittwoch werden voraussichtlich noch weniger Menschen unterwegs sein – Geschäfte sind geschlossen, vielerorts wird schon jetzt im Homeoffice gearbeitet, Schüler müssen seit Montag nicht mehr in den Präsenzunterricht.

Bis zum Jahresende soll es im Nahverkehr des Großraum Verkehr Hannover (GVH) jedoch keine coronabedingten Änderungen am Fahrplan geben. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen: Den üblichen Ferienfahrplan, der schon am Montag, 21. Dezember, in Kraft tritt und damit zwei Tage eher als vorgesehen. Zum anderen entfällt wie auch in den vergangenen Wochen der Nachtsternverkehr an Wochenenden.

Minus 80 Prozent weniger Fahrgäste im Frühjahr bei Üstra und Co.

„Alles andere bleibt bestehen, weil wir nicht einschätzen können, an welchen Stellen sich Veränderungen bei der Nachfrage ergeben“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun. In der ersten Kalenderwoche des kommenden Jahres werde man sich die Entwicklung ansehen und entsprechend reagieren. Während des Teil-Lockdowns im Frühjahr waren die Kundenzahlen im Nahverkehr um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Deshalb hatte der GVH seinerzeit Fahrpläne an einigen Stellen ausgedünnt.

Von Bernd Haase