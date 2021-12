Hannover

Ab sofort müssen in Bussen und Bahnen in der Region Hannover sowie in den U-Bahn-Stationen und in den Bahnhöfen, also auch im Hauptbahnhof Hannover, FFP2-Masken getragen werden. Die meist grünen oder blauen OP-Masken sind nicht mehr erlaubt, teilen Üstra und Regiobus mit. Die Verschärfung ergibt sich aus der neuen Corona-Verordnung, die die Landesregierung am Sonnabendabend veröffentlicht hat und die seit Sonntag, 12. Dezember, gilt.

FFP2-Maskenpflicht gilt auch in Fernzügen

Die FFP2-Masken-Regelung gilt auch in den S-Bahnen und in Regionalzügen. Nach der Verordnung muss die FFP2-Maske auch in den Fernzügen in Niedersachsen getragen werden, hier komme es aber darauf an, ob das Zugpersonal entsprechende Ansagen macht, meint Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Die Pflicht zum Tragen der FFP2-Masken in Bussen und Bahnen gilt für alle Fahrgäste ab 14 Jahren. Auch für Kinder von 6 bis 13 Jahren gilt eine Maskenpflicht, bei ihnen reicht aber eine sogenannte Alltagsmaske. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren und Menschen, deren Erkrankung das Tragen einer Maske nicht möglich macht. Dafür ist ein ärztliches Attest erforderlich, dass auf Verlangen bei Kontrollen vorgezeigt werden muss.

Üstra und Regiobus: Keine Fahrkarten mehr beim Fahrer

Außerdem können Fahrgäste von Montag an vorerst nicht mehr vorne in die Busse von Üstra und Regiobus einsteigen. Dadurch entfällt auch der Fahrscheinverkauf bei den Busfahrerinnen und Busfahrern. „Der Schutz unserer Fahrgäste sowie unserer Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität. Wir bedauern, dass dies mit Komforteinschränkungen verbunden ist und bitten unsere Kunden um Verständnis“, sagte die Üstra-Vorstandsvorsitzende und Regiobus-Geschäftsführerin Elke Maria van Zadel. Fahrgäste können Fahrkarten vorerst nur über das Internet oder in den Verkaufsstellen erhalten.

Verschärfungen gelten durch die neuen Regeln der Landesregierung auch für das das Üstra-Fundbüro und das Reisebüro von Üstra-Reisen: Dort ist der Zutritt nur noch nach der 2G-Regel erlaubt, außerdem muss eine medizinische Maske (also FFP2- oder OP-Maske) getragen werden. Wer deshalb Fundgegenstände nicht abholen kann, kann einem Freund oder Verwandten eine Vollmacht ausstellen oder die Gegenstände per Post erhalten. Für das GVH-Kundenzentrum in der Karmarschstraße gilt, wie auch für die Fahrt mit Bussen und Bahnen, eine FFP2-Maskenpflicht für alle Menschen ab 14 Jahren.

Von Mathias Klein