Hannover

Was schon länger in Planung war, ist am Mittwoch offiziell vollzogen worden. Die Aufsichtsräte von Üstra und Regiobus haben einstimmig beschlossen, dass beide Nahverkehrsunternehmen vom 1. Juni an eine identische Führung bekommen. Elke van Zadel, Denise Hain und Regina Oelfke bilden dann sowohl den Vorstand der Üstra als auch die Geschäftsführung der Regiobus. „Dass zwei kommunale Verkehrsunternehmen so verzahnt und außerdem von einem komplett weiblichen Führungsteam gelenkt werden, ist in dieser Form tatsächlich einmalig in Deutschland“, sagte Hauke Jagau, Präsident der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover.

Zusammenarbeit ist bereits erprobt

Die drei kennen sich bereits gut. Die 45-jährige Bauingenieurin und Verkehrsplanerin van Zadel sowie die 54-jährige Juristin Oelfke sind seit Anfang 2018 gleichberechtigte Geschäftsführerinnen der Regiobus. Van Zadel rückte außerdem 2019 in den Üstra-Vorstand ein, dessen Vorsitz sie im Juni von dem dann ausscheidenden Volkhardt Klöppner übernehmen wird. Die 42-jährige Denise Hain ist bereits seit 2017 Personalvorständin der Üstra, wo sie zuvor Betriebsratsvorsitzende war. Die Aufsichtsräte haben nun Oelfke für die Üstra und Hain für die Regiobus bestellt.

„Die drei Vorständinnen haben ihre Führungsqualitäten in zahlreichen Funktionen unter Beweis gestellt. Eine Eingewöhnungszeit wird nicht nötig sein“, erklärte Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Zu van Zadels Aufgabenbereichen in beiden Unternehmen zählen unter anderem Technik, Verkehrsplanung und Marketing. Hain verantwortet die Personalressorts, Oelfke Finanzen und Beteiligungsmanagement.

Komplette Fusion verworfen

„Wir haben in der Vergangenheit mehrfach geprüft, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, beide Unternehmen zu fusionieren. Die Antwort war stets ein klares Nein“, betonte Jagau. Stattdessen entschied man sich für Verzahnung und Kooperation – etwa in den Themenfeldern Elektromobilität, Antriebstechnologien wie Wasserstoff und digitale Lösungen wie bargeldloses Bezahlen – sowie eine gemeinsame Leitstelle und eine übergreifende strategische Personalplanung.

„Wir gehen mit einer schweren Last an unsere Arbeit“, sagte van Zadel und bezieht sich damit auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die auf die Fahrgastzahlen und damit auf die Finanzen drückt. Derzeit liegt die Auslastung der Busse und Bahnen bei etwas mehr als 50 Prozent. Zu erwarten steht laut Franz auch für dieses Jahr ein zweistelliges Millionendefizit. Sie hoffe, dass Bund und Land wie schon für 2020 die Verluste aus den Fahrgasteinnahmen über einen Rettungsschirm abfedern.

Frauenquote soll insgesamt steigen

Die Üstra hatte 125 Jahre lang kein weibliches Vorstandsmitglied. Jetzt sind es drei, die Frauenquote im Vorstand beträgt 100 Prozent. Im Gesamtunternehmen liegt sie wie auch bei der Regiobus bei 21 Prozent. Damit verknüpft sich ein weiteres Ziel: Die beiden Unternehmen mit gemeinsam rund 3000 Mitarbeitern sollen nicht nur digitaler, sondern auch in der Belegschaft jünger und weiblicher werden, wie Franz erklärte.

Von Bernd Haase