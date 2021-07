Hannover

Die Üstra will den Begriff „Schwarzfahrer“ aus ihrem Vokabular streichen, gleiches gelte für die Regiobus und den Großraum Verkehr Hannover (GVH) – das bestätigte Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf Anfrage. „Künftig werden wir die Formulierung ’Personen ohne gültigen Fahrausweis’ verwenden“, kündigte er an.

Laut Iwannek hatte die Üstra das Wort „Schwarzfahrer“ zuletzt Anfang des Jahres in einer Pressemitteilung verwendet. Im Februar hatte das Unternehmen darüber informiert, dass die Zahl der Personen, die im vergangenen Jahr ohne gültigen Fahrschein aufgegriffen worden sind aufgrund der Pandemie deutlich gesunken sei. Das solle das letzte Mal gewesen sein, so Iwannek. „Wir müssen außerdem sehen, ob er noch in irgendwelchen Fahrgastinformationen oder Aushängen an Haltestellen auftaucht. Sollte es so sein, tauschen wir das aus“, erklärte er.

Wortursprung im Jiddischen

Die hannoverschen Unternehmen schließen sich damit einer Initiative weiterer Verkehrsbetriebe an. So haben bereits die Berliner Verkehrsbetriebe und die Münchner Verkehrsgesellschaft entschieden, das Wort nicht zu verwenden.

Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) befürwortet den Verzicht. „Es ist begrüßenswert, denn der Begriff hat für schwarze Menschen einen negativen Anklang“, sagte ISD-Sprecher Tahir Della der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Es werde damit assoziiert, dass Schwarzes für etwas Negatives stehe. Einwände, dass das Wort „Schwarzfahren“ wohl nicht auf die Farbe, sondern auf das jiddische Wort shvarts (arm) zurückgehe, weist Della zurück: „Auch wenn Schwarzfahren überhaupt nicht rassistisch angelegt war, ist trotzdem die Wirkung bei Betroffenen, dass schwarz für etwas Negatives steht, für Kriminalität etwa oder Illegalität.“

Von Bernd Haase und Heiko Randermann