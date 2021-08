Hannover

Eigentlich machen Elektromotoren kein Geräusch, wenn sie laufen. Weil das aber für Fahrradfahrerinnen oder Fußgänger zum Problem werden kann, müssen alle neu zugelassenen E-Fahrzeuge seit Juli ein Geräusch erzeugen, das in etwa so klingt wie ein anfahrendes Verbrennerfahrzeug. Die Üstra will auch bereits angeschaffte E-Busse mit dem Soundsystem nachrüsten.

Keine Auswahl beim Klang

Das AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)-Geräusch geht auf eine EU-Vorschrift zurück. Bereits seit Juli 2019 müssen die digitalen Klangerzeuger in allen E- und Hybridfahrzeugen installiert sein, seit Juli 2021 können sie zudem nicht mehr vom Nutzer abgeschaltet werden. Wenn der Wagen losfährt, erzeugt er ein Summen oder Rauschen, das in etwa an den Klang eines anfahrenden Verbrennerautos erinnern soll. Denn auch das ist von der EU vorgegeben: Man kann nicht einfach irgendeinen Klang wählen – ein Musikstück, lautes Schimpfen oder das satte Bullern eines V8-Motors etwa –, sondern muss mit dem installierten dezenten Klang vorlieb nehmen. Das AVAS schaltet sich automatisch ab einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde ab, weil ab dann die Rollgeräusche der Reifen ohnehin lauter wären.

Ein Beispiel: So klingen E-Autos und Verbrenner von Mercedes im Vergleich.

„Die Vorschrift gilt auch für Elektrobusse“, bestätigt Udo Iwannek, Sprecher der Üstra in Hannover. Im September erhalte das Unternehmen einen neuen Schwung E-Busse, die dann allesamt mit dem AVAS ausgestattet seien. Fahrzeuge, die vor Juli 2021 zugelassen wurden, müssen das Soundsystem nicht haben, die Üstra hält das System aber für sinnvoll. „Wir werden auch die E-Busse, die wir schon im Bestand haben, mit dem System ausrüsten“, so Iwannek.

Das gelte allerdings nicht für Stadtbahnen – die fahren seit Jahrzehnten elektrisch, hatten noch nie einen Soundverstärker und sollen auch keinen bekommen. Um gegebenenfalls auf sein Fahrzeug aufmerksam machen zu können, stehe dem Fahrer eine Klingel zur Verfügung, sagt Iwannek.

Von Heiko Randermann