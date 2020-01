Ab 2023 sollen in Hannovers Innenstadt auf allen Üstra-Buslinien nur noch Elektrobusse rollen. Am Montag hat das Unternehmen die ersten vier Fahrzeuge des neuen Modells eCitaro in Empfang genommen. Noch tragen sie eine Tarnfolie, doch im Sommer sollen sie Passagiere befördern.