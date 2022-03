Hannover

Am Sonntag (27. März) werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt – und zwar eine Stunde vor, von 2 Uhr auf 3 Uhr. Das heißt: Sie haben eine Stunde weniger Schlaf.

Wie kann ich mir das merken?

Einfach daran denken: Im Sommer werden die Stühle vor die Cafés gestellt, im Winter wieder zurück.

Sollte die Zeitumstellung nicht längst abgeschafft werden?

Die halbjährliche Debatte über Sinn und Zweck dieser Maßnahme scheint in diesem Frühjahr angesichts von Krieg und Krisen nahezu komplett auszufallen. Diesen Eindruck hat auch der Physiker Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die für die Übermittlung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig ist. Es gebe keine wahrnehmbaren Stimmen aus der Politik, und auch die sonst üblichen Medienanfragen an seine Behörde seien weitestgehend ausgeblieben. In einer EU-weiten Umfrage im Herbst 2018 hatten sich 84 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Die für 2019 geplante Abschaffung musste allerdings verschoben werden, weil die EU-Mitgliedsstaaten um mehr Vorlaufzeit gebeten hatten.

Was soll die Umstellung der Uhren bringen?

Ziel der 1980 wieder eingeführten Umstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt immer wieder an.

Wer will die Umstellung abschaffen?

In den USA etwa hat der Senat in der vergangenen Woche dafür gestimmt, dass die Sommerzeit dauerhaft eingeführt wird. Bei Zustimmung im Repräsentantenhaus würde dies im November 2023 in Kraft treten. Es ist aber unklar, ob es eine Mehrheit dafür gäbe und ob US-Präsident Joe Biden ein entsprechendes Gesetz unterzeichnen würde. Ein absehbarer Vollzug ist also – ähnlich wie in Europa – überhaupt nicht sicher.

Was macht die Bahn in der Nacht zu Sonntag?

Die Zeitumstellung ist schon in den Fahrplänen hinterlegt und wird automatisch berücksichtigt.

Was ist, wenn ich Nachtschicht habe?

Wer Nachtschicht hat, muss eine Stunde weniger arbeiten, sofern vertraglich nichts anderes festgelegt ist. Diese Stunde bekommen Beschäftigte dann auch nicht bezahlt, erklärt der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Wer einen festen Monatslohn bekommt, kann sich freuen, denn die fehlende Stunde hat darauf keine Auswirkung.

Stellen sich meine Uhren automatisch um?

Uhren in Smartphones (egal welche Marke) stellen sich automatisch um. Auch bei Funkweckern oder Fernsehern gilt das. Sie werden zentral von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig gesteuert. Wand oder Armbanduhren muss man ebenso wie Uhren an Küchenherden oder in Autos selbst umstellen.

Wie belastet die Zeitumstellung den Körper?

Laut DAK-Befragung sorgt die Zeitumstellung bei jedem Vierten (28 Prozent) für gesundheitliche Probleme. Die meisten Betroffenen (79 Prozent) fühlen sich müde und schlapp. 62 Prozent hatten schon Schwierigkeiten mit dem Ein- und Durchschlafen. 39 Prozent konnten sich schlecht konzentrieren, 28 Prozent waren gereizt. Vor allem Menschen zwischen 45 und 59 Jahren leiden – dabei mehr Frauen als Männer.

Ab wann gilt wieder Winterzeit?

Für die Winterzeit gilt jedes Jahr dieselbe Regel: Die Uhr wird am letzten Sonntag im Oktober umgestellt. 2022 folgt die Zeitumstellung damit am Sonntag, dem 30. Oktober. Dann wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht.

Von Christof Perrevoort