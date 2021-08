Hannover

Das Uhu-Theater in der Südstadt steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Umbau verzögert sich seit zwei Jahren. Noch immer stehen Bauzäune vor dem Athanasius-Haus, in dem das Theater Mieter ist. Die Ursache für die Verzögerung ist unklar – lange wartete man auf die Baugenehmigung der Stadt, sagt Investor Dirk Felsmann. Die städtische Bauordnung hält dagegen, dass das vorgelegte Brandschutzkonzept lange nicht genehmigungsfähig war. Und dann kam noch Corona hinzu. Die Arbeiten werden nun bis deutlich in das kommende Jahr andauern.

Theaterchef Ulrich Reutlinger ist sehr besorgt: „Ich hänge jetzt richtig in der Luft. Wir wollen im Herbst starten.“ Das Programm mit renommierten Künstlern steht seit langem komplett, die meisten Tickets sind verkauft, aber es fehlt eine Ersatz-Bühne. Einen Hilferuf hat er inzwischen auch an die Stadtverwaltung geschickt – auch für Zuschüsse. Der engagierte Veranstalter benötigt händeringend eine Aula oder einen Saal für etwa 160 bis 180 Gäste im Stadtgebiet. Sollte die nicht in den nächsten Wochen zu finden sein, wäre die Bühnenkultur in der Südstadt in akuter Gefahr. Dabei schätzen die Besucher das besondere persönliche Flair in dem Haus. „Die Deadline ist schon fast überschritten“, sagt Reutlinger.

Der Bühnenvorhang des Uhu-Theaters bleibt bis ins Jahr 2022 geschlossen, denn der Umbau dauert weiter an. Ulrich Reutlinger (rechts) und sein Helfer Bernd Elpel suchen dringend eine Ausweich-Spielstätte in Hannover. Quelle: Uwe Bentlage

Schlaflose Nächte für Organisatoren

Klar, dass der 63-jährige seit Wochen schlaflose Nächte hat. Er ist auf der Suche nach Lösungen, damit es mit seinem Verzehrtheater im Kulturzentrum Südstadt weiter gehen kann. Auf der Bühne liegen Abdeckfolien, überall schlängeln sich Kabel und der Eingang ist durch Bauzäune versperrt. Reutlinger hat nach alternativen Räumen in Freizeitheimen oder Schulen angefragt – bisher ohne ein Ergebnis.

Im April 2019 senkte sich der Vorhang das letzte Mal. Dann sollten die Bauarbeiten starten - doch daraus wurde nichts. Seitdem bleiben Einnahmen aus. Die Lagerkosten laufen aber weiter, auch vertraglich vereinbarte Künstlergagen beglich Reutlinger bisher von seinen privaten Rücklagen, aber die schrumpfen bedenklich zusammen. Von den beantragten Corona-Fördergeldern ist im UHU-Theater bisher nichts angekommen. Ein Förderverein unterstützt, so gut er kann.

„Ich würde überall hingehen“

Bisher halten die Künstleragenturen und die Stammgäste zu dem kleinen Theater – aber die Ungewissheit zerrt spürbar an den Nerven von Ulrich Reutlinger. Losgehen soll die Spielzeit eigentlich am 26. November mit dem Pop-Kabarett Korff & Ludewig – also in etwa drei Monaten. Die Corona-Regeln würden es zulassen. Die meisten Abende sind bereits jetzt restlos ausverkauft. Reutlinger ist froh, dass die Gäste ihre Tickets nicht zurückgeben und somit weiterhin zum Uhu-Theater stehen. Der Theaterchef benötigt allerdings eine Perspektive, wo die Vorstellungen stattfinden können. Dabei ist der 63-jährige, der hauptberuflich im Staatstheater arbeitet, gar nicht wählerisch. „Wir suchen händeringend eine Ersatz-Spielstätte. Neben der Bühne bräuchte es den Saal, Bestuhlung sowie ein Klavier.“ Er sucht seit Wochen vergeblich. „Ich würde überall hingehen“, so Reutlinger, es müsse aber bezahlbar sein.

Ein Bild aus besseren Tagen: Die Bühne des Uhu-Theaters im Jahr 2016. Quelle: Mario Moers

Reutlingers Uhu-Theater ist Mieter im Haus der Religionen, das früher mal die Athanasius-Kirche war. Der Umbau wird von Investoren getragen – hat aber eben massive Auswirkungen auf den Spielbetrieb. Wer dem Uhu-Theater aus der räumlichen Klemme helfen kann, der sollte sich bei Ulrich Reutlinger melden unter www.uhu-theater.de oder per Mail unter reuko@web.de.

Von Uwe Bentlage